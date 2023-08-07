Çankırı’da traktörüne yüklediği buğdayları satmaya giderken traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti.

Kaza, Yapraklı-Çankırı karayolu hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Çarkçeviren idaresindeki 18 ABL 604 plakalı buğday yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Kadir Çarkçeviren hayatını kaybetti. Kadir Çarkçeviren’in cenazesi olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kadir Çarkçeviren’in traktörüne yüklediği arpa ve buğdayları satmak için yola çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.