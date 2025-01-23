Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, beraberinde iş insanları Servet Mete, Birsel Mete ve KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Onur Tolga Okan’la Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i ziyaret etti.

Ziyarette Akçaabat Belediyesi’nin ekimine başladığı aronya bitkisiyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi, aronya ve diğer ürünlerin katma değeri yükseltilerek pazarlanmasıyla ilgili projeler konusunda istişarede bulunuldu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye olarak hizmete aldıkları, çiftçiler tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işlendiği, paketlendiği, depolanıp satışının yapıldığı Akçahasat markasının faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek “Tıbbi olarak birçok faydası olduğu kanıtlanan aronya da önem verdiğimiz ürünlerimiz arasında. Bu yıl 10 binden fazla aronya fidesi dağıttık. 200 dönüm aronya bahçemiz var ve bu alan her geçen gün artıyor. Akçaabat’ta 2030 yılında yılda 200 ton aronya hasadı yapılması planlanıyor. Aronya suyunu ve çayını Akçahasat markası altında satıyoruz. Yine Akçaabat’ta yetişen birçok meyve ile ilgili çalışmalarımız var. Aronya ile ilgili de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda yapılacak çalışmaları desteklemeye hazırız” dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, çiftçiyi destekleyecek ve köye dönüşü teşvik edecek projelere önem verdiklerini vurgulayarak, “Akçaabat Belediyemiz de bu konuda önemli bir çalışma yürütüyor. Üretilen ürünlerin katma değerli şekilde pazarlanması konusunda çalışmalar yapıyor. Özellikle aronya geliştirilmeye açık bir ürün. Bu konuda iş dünyası ile üniversiteyi bir araya getirmek istiyoruz. Osman Nuri Ekim başkanımız da bu konuda bizlere destek oluyor” ifadesini kullandı.

Ziyarette aronyanın gıda ve ilaç sanayisinde daha çeşitlendirilerek kullanılması konusunda yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu.