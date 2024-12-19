’Süper meyve’ olarak ünlenen Aronya’ bitkisinin suyu, posası ve çekirdeğinden tarihi Türk motifleriyle bezenmiş halılara estetik değer katan renkler üretiliyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki proje ile Aronya’dan elde edilen doğal boya, halı dokumacılığındaki ipliklerin doğal yollarla olarak boyanmasında kullanılıyor.

Akçaabat Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ile Aronya bitkisiyle doğal boyama tekniklerini halıcılıkla buluşturuyor. Doğanın renkleri, asırlık motiflerle birleşerek kültürel mirasa değer katıyor. Akçahasat Tesislerinde işlenen Aronya bitkisinin artıklarından elde edilen doğal boyalar, halılara renk veriyor. Aronya bitkisinin suyu, posası ve çekirdeğinden tarihi Türk motifleriyle bezenmiş halılara estetik değer katan renkler üretiliyor. Boyama sürecinde ladin bitkisi, tuz ve sirke gibi doğal malzemelerle renklerin kalıcılığı artırılıyor ve iplerin dokusu iyileştiriliyor.

Yapılan proje ile ilgili Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, halı dokuma kursunu ziyaret etti. Kurs eğitmeni Ülker Tosun, koyun yününden iplik elde edilmesine, doğal boyama sürecinden dokuma teknikleri ve halı motiflerine kadar her adımı anlattı. Tosun, ipliklerin aronya boyasıyla buluştuğu aşamada renklerin nasıl hazırlandığını konuklarına anlatırken, Başkan Ekim, şurup hazırlama sürecinde karışıma kendi elleriyle katkıda bulunmayı da ihmal etmedi. Başkan Osman Nuri Ekim, “Aronya bitkisiyle yapılan bu doğal boyama ve geleneksel motiflerimiz, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü kuruyor. Bu projenin kadınlarımızın emeğiyle hayat bulması ise ayrı bir gurur kaynağı. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Süper meyve aronya

Aronya, sağlık faydaları ile öne çıkan ve ’süper meyve’ olarak adlandırılan bir meyve olarak dikkat çekiyor. Antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini destekleme yeteneği ve kalp sağlığına olan katkıları ile aronya, son yıllarda popülaritesini artırdı.

Yüksek oranda antioksidan içeren Aronya, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı oluyor. Özellikle antosiyaninler ve flavonoidler gibi bileşenler, sağlıklı yaşamın temelini oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Aronya, C vitamini zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler de barındırıyor. Lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyen aronya, kabızlık sorunlarını önlemekte etkili. Göz sağlığına katkıda bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içeren Aronya, iltihap önleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Düşük kalorili yapısı ile kilo kontrolüne yardımcı olan bu süper meyve, kan şekerinin dengelenmesine de destek sağlıyor.

Tüm bunların yanında son olarak Aronya halıcılıkta kullanılan ipliklerin doğal yöntemlerle boyanmasında da kullanılmaya başlandı. Aronya bitkisinin suyu, posası ve çekirdeğinden tarihi Türk motifleriyle bezenmiş halılara estetik değer katan renkler üretiliyor.