Türkiye’nin en büyük tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme alanı olan Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesinde üretilen ürünler satışa hazır hale getirildi.

Türkiye’nin kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, büyük oranda ithal edilen bitkisel yağların yerli olarak üretimine yönelik çözüm sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in talimatlarıyla “Geleceğe Nefes Orman Çiçekleri” adıyla üretilen kozmetik ürünler, ticari kimlik kazanarak satışa hazır hale getirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz’u ziyaret ederek, satışa hazır hale getirilen ürünleri takdim etti.

Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, 03 Kasım 2023 tarihinde Türk Marka ve Patent Kurumu’na Orman Genel Müdürlüğü adına yaptıkları marka tescil başvurusu ile “Geleceğe Nefes Orman Çiçekleri” markasının 14 Şubat 2024 tarihinde onaylanarak hem yerli hem de global pazarda yerini alacak hale geldiğini belirtti. Bayraktaroğlu, "Başta Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçemizde ve bölgemizde yetişen tibbî ve aromatik bitkilerden başta lavanta, safran, kekik, adaçayı, biberiye ve birçok uçucu yağ içerikli doğal ürünler, ’Geleceğe Nefes Orman Çiçekleri’ markası altında ticari kimlik kazanarak satışa hazır hale getirdik" dedi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme ekiplerine teşekkür ederek, “Tarihin eşsiz dokusuna doğanın şifasını ve kokusunu katmak, sürdürülebilir üretim anlayışıyla hem ülkemize hem de doğamıza büyük bir katkıdır. Bu tür projelerle Safranbolu’nun ve Karabük’ün ekonomisine yeni değerler katıyoruz” ifadelerini kullandı.