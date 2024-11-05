Arnavut İş İnsanları Derneği’nin (ARNİAD) aylık olağan üye istişare ve bilgilendirme toplantısı Heybeli Otel’de yapıldı. Toplantıya; İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen, İş ve Meslek Danışmanları Bahar Demir ile Ali Köklen katıldı.BURSA (İGFA) - ARNİAD, üyelerine yönelik düzenlediği bilgilendirici faaliyetlerle iş dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Son üye bilgilendirme toplantısında İŞKUR'un sunduğu hizmetler ve aktif programlar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, üyelerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için düzenlenen bilgilendirici faaliyetlerin önemini vurguladı.

Biçen, 'ARNİAD olarak, üyelerimizin iş dünyasında daha güçlü ve rekabetçi olmaları için her fırsatı değerlendiriyoruz. İŞKUR’un sunduğu hizmetler ve aktif programlara ilişkin düzenlediğimiz bu toplantı, üyelerimizin istihdam olanaklarını geliştirmelerine ve yeni fırsatlar yakalamalarına katkı sağlayacaktır' dedi.

ARNİAD’ın bilgilendirici faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini belirten Biçen, her etkinliğin üyeler için yeni bir gelişim kapısı araladığını ifade etti. “Üyelerimize değer katmak ve onları sürekli desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında” diyen Biçen, bu doğrultuda üye ilişkilerinden organizasyon ve sosyal etkinliklere varıncaya kadar çeşitli komisyonlar oluşturduklarını ve bu komisyonların çalışmalara başladığını söyledi.

ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, bu toplantıya katılan İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen ile İş ve Meslek Danışmanları Bahar Demir ve Ali Köklen’e katılımları için teşekkür etti.

Biçen’in ardından konuşan İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen, İŞKUR hizmetlerinden kısaca bahsetti. Türkmen, “İŞKUR’un geleneksel bir hizmeti bulunmaktadır. İş arayanlar ile işvereni buluşturmak. Bu noktada elimizden gelen desteği danışmanlarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hizmetimizin yanı sıra işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları işgücü yetiştirmek, işsizlik ödeneği gibi pasif işgücü hizmetlerini vatandaşlara sunmak olmak üzere çeşitli faaliyetleri yürütüyoruz. Her yıl; yeni bir argümanla işverenlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün buraya bizi davet eden başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. İŞKUR Daima Yanınızda mottosu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen’in ardından ise İş ve Meslek Danışmanları Bahar Demir ve Ali Köklen işbaşı programı ve İŞKUR’un hizmetlerini anlatır birer sunum yaptı.

Sunumun sonrası ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen ile İş ve Meslek Danışmanları Bahar Demir ve Ali Köklen’e günün anısına plaket takdim ederken, ARNİAD’a yeni üye olan Avukat Cumhur Yıldız da üyelik sertifikasına kavuştu.