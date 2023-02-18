Deprem bölgelerine Arnavutluk’tan yardıma gelen 83 kişilik arama ve kurtarma ekibi İstanbul’dan geri dönüş yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin çok donanımlı olduğunu anlatan Albay Dr. Elton Reso, "Çalışmalar sırasında bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Çok duygulu anlar yaşadık. Böyle bir felaketle ilk defa karşılaştık. Toplamda 26 kişiyi cansız olarak enkazdan çıkardık” dedi.

Deprem bölgelerine Arnavutluk’tan yardıma gelen 83 kişilik arama ve kurtarma ekibi İstanbul’dan geri dönüş yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin çok donanımlı olduğunu anlatan Albay Dr. Elton Reso, "Çalışmalar sırasında bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Çok duygulu anlar yaşadık. Böyle bir felaketle ilk defa karşılaştık. Toplamda 26 kişiyi cansız olarak enkazdan çıkardık” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem için dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri geldi. Depremin yaşandığı Malatya’ya Arnavutluk’tan gelen 80 kişilik ekip AFAD ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kendi ambulansları ve ekipmanlarıyla 10 gündür çalışmalarını sürdüren ekip İstanbul’a döndü. Burada dinlenen ekip, araçları ile karayolu üzerinden ülkelerine dönüş yaptı. Kaldıkları otelin çalışanları ise Arnavutluk’tan gelen ekibi alkışlarla uğurladı.

İstanbul Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej “İlk günden beri Arnavutluk Cumhuriyeti olarak Türkiye’deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Toplamda 83 kişilik ekiple kurtarma çalışmasına katıldık. Askeriyeden ve çeşitli tıbbi malzemeden sorumlu ekiple ilk günden beri destek olmaya çalıştık. Ülkemizin en gelişmiş ekibiyle arama kurtarma ve tıbbi olarak burada yer aldık. İlk günden beri biz ülke olarak çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Aynı şekilde başbakanımız Edi Rama en son yapılan bağış etkinliğine telefonla katılıp bir milyon Euro bağışta bulundu” dedi.

“Çok duygulu anlar yaşadık”

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin çok donanımlı olduğunu anlatan Albay Dr. Elton Reso “Depremi ilk duyduğumuzda hükümetimiz devreye girip bizi buraya gönderdi. Yaklaşık seksen kişilik bir ekiple çalışmalarda yer aldık. AFAD ile bağlantıya geçip koordineli bir şekilde çalıştık. İhtiyaç durumuna göre bizleri Malatya’ya yönlendirdiler. Bu çalışmalar sırasında 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Çok duygulu anlar yaşadık. Buraya gelen ekipler kurtarma, güvenlik ve tıbbi olarak en donanımlı ekiplerimizdir. Böyle bir felaketle ilk defa karşılaştık. 2019’da bizim ülkemizde de deprem oldu fakat böyle bir felâket yoktu. Malatya’da 10 gün kalıp dün İstanbul’a döndük. Toplamda 26 kişiyi cansız olarak enkazdan çıkardık” şeklinde konuştu.

“Büyük bir felaket olduğu için Türkiye’ye koşa koşa yardıma geldik”

İstanbul’da okuyup Arnavutluk’ta askeri doktor olarak görev yapan Teğmen Dajana Zenelaj “Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Burada 7 yıl okudum. Arnavutluk’ta askeri doktor olarak görev görüyorum. Türkiye daha önce böyle büyük bir deprem ile karşılaşmadı. Büyük bir felaket olduğu için Türkiye’ye koşa koşa yardıma geldik. Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik. Bizde ülke olarak çok üzgünüz. Ekibimiz canlı ve cansız olmak üzere birçok kişiyi enkaz altından çıkardı. Bütün şehir tamamen yok olmuştu. Biz de çok üzüldük” ifadelerini kullandı.