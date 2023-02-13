Arnavutluk’ta Türkiye ve Suriye’de deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Arnavutluk’ta Türkiye ve Suriye’de deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk’ta ilan edilen ulusal yas uygulamaya girerken, bayraklar yarıya indirildi. Arnavutluk meclisinde ise olağan genel oturumun açılışında Türkiye ve Suriye’de deprem felaketinden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla yaptığı konuşmada, “Hepimiz acı bir şekilde bildiğimiz üzere Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketinden hayatını kaybeden on binlerce kişi hayatlarını kaybetti ve on binlerce kişi de yaralandı. Son yıllarda böyle bir felaket depremi hiç duymadık” dedi.

Arnavut halkının, Türkiye’nin Arnavutluk’ta 29 Kasım 2019 tarihinde yaşanan depremde yaptığı yardımlarını asla unutmayacağını ifade eden Nikolla, “Bu acı ve ağır günlerde Arnavutluk, Türkiye ve Suriye halkının yanınadır. Arnavutluk’tan gönderilen arama-kurtarma ekibi bu zor günlerde orada kendi katkısını vermeye devam ediyor” dedi.

Başbakan Rama’dan mumlu anma

Aranvutluk Başbakanı Edi Rama ise, depremde hayatını kaybedenler için mum yakarak andı.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye 53 kişilik arama-kurtarma ekibi göndermiş, Arnavutluk genelinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlatılmıştı.

Öte yandan Türkiye, Arnavutluk’ta 29 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremin ardından insani yardımların yanı sıra Laç kentinde 523 konut inşa etmişti.