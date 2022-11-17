Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Birleşmiş Millet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i tebrik etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Birleşmiş Millet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i tebrik etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İstanbul’da imzalanan ve süresi 19 Kasım’da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Rama, "Arnavutluk, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu önemli gıda tedariki hattı, tüm dünya için hayati önem taşıyor. Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i güçlü kararlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur" ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru anlaşması 22 Temmuz’da Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul’da imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma kapsamında olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, bunun sağlanmaması durumunda 19 Kasım’da anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevkiyatı gerçekleştirildi.