Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD’nin Avrupa’yı daha fazla ciddiye almasını sağlamak için Avrupa’nın büyümesi ve yüzlerce milyonluk bir pazar olması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi takdirde sonumuz, Konstantinopolis’te şehrin surları yıkılırken meleklerin cinsiyetinin ne olduğuna ilişkin ‘çok önemli’ tartışmalar gerçekleştiren papazlar gibi olacak" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Münih Güvenlik Konferansı’nda "Balkanların Avrupa Birliği’ne (AB) katılımını Hızlandırmak" konulu panelde konuştu. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos’un da konuşmacı olarak katıldıkları panelde Rama, AB’ye üyelik sürecinin yavaş ilerlemesinden şikayet etti. Rama, "AB artık ne olacağına dair kararını vermeli. Evet, bize karşı tutumunu değiştirdi, Batı Balkanlar’a yönelik tutumunu da değiştirdi. Ancak yaşananlar, bu değişimin çok yavaş ve çok yetersiz olduğunu gösteriyor. Bütün gün liyakate dayalı bir süreçten bahsedebiliriz ama artık bence çok hızlı ve net bir karar verme zamanı geldi" dedi.

"Arnavutluk her zaman işgal edilmeye hazır, fakat kimse bizi işgal etmek istemiyor"

ABD’nin değişen Avrupa politikasının birliğin genişleme sürecine etkisi ve ABD’nin Avrupa’nın savunma harcamalarını artırması yönündeki taleplerine ilişkin bir soruya cevabında Rama, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırabilecek ekonomik güce sahip olmadığını vurguladı. Rama, "Savunmayı güçlendirmemiz gerekiyor, savunma yapmamız gerekiyor, çok daha güçlü bir savunmaya ihtiyacımız var deniliyor. Tamam doğru, fakat savunmaya yatırım yapan diğer güçler, oldukça makul ekonomik büyüme oranlarına sahip. Avrupa’da durum böyle değil. Avrupa, savunma harcamalarını artırmak için gerekli parayı nereden bulacak? Eğitimi, sağlığı ve diğer her şeyi bir kenara bırakmamız gerektiği çünkü artık önceliğimizin hayatta kalmak olduğu kadar şok edici, travmatik ve çılgınca bir şey duymadım. Eğer daha fazla savunma yatırımı ve daha güçlü bir orduya sahip olmanın bedeli bir cehalet kıtası haline gelmekse, artık hiçbir şeye değmediğimizi düşünüyorum ve biri gelip bizi işgal etse daha iyi olur. Ayrıca, Arnavutluk her zaman ABD veya Avrupa tarafından işgal edilmeye hazır fakat kimse bizi işgal etmek istemiyor" diye konuştu.

Avrupa’nın askeri olduğu kadar ekonomik açıdan da güçlü olması gerektiğini ve rekabetçi yönünü kaybetmeye başladığını ifade eden Rama, "ABD yapay zeka geliştiriyor, Çin bunu kopyalıyor ve Avrupa ise buna sahip olmamasına rağmen buna ilişkin düzenlemeler geliştiriyor. Allah aşkına, bu şekilde nasıl rekabetçi olabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Rama’dan "Konstantinopolis" örneği

Genişleme konusuna değinen Rama, "Bu konu her zaman sanki Avrupa Birliği’nin en zenginlerinin kıtadaki en yoksullara yönelik cömertlik vizyonu gibi ele alındı. Fakat size bugün söyleyeceğim şey, bugün AB’nin bize, bizim ona duyduğumuzdan daha fazla ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Güvenin bana, üstelik sadece batı Balkanlar değil, henüz Avrupa Birliği’nin bir parçası olmayan tüm ülkeler konusunda bu böyle. Neden mi? Çünkü bizler hayatta kalma mücadelesine alışkınız. Bizler hayatta kalanlarız. Ne olursa olsun, biz burada kalıcıyız. Yunanlarla sürekli kıtanın en kadim halkının kim olduğuna ilişkin tartışıp durmamızın sebebi de bu" şeklinde konuştu.

ABD’nin Avrupa’yı daha fazla ciddiye alması için Avrupa’nın büyümesi ve yüzlerce milyonluk bir pazar olması gerektiğini vurgulayan Rama, "Aksi takdirde sonumuz, Konstantinopolis’te şehrin surları yıkılırken meleklerin cinsiyetinin ne olduğuna ilişkin ‘çok önemli’ tartışmalar gerçekleştiren papazlar gibi olacak" dedi.

Batı Balkanlar’ın bir fırsat yurdu olduğunu ve Avrupa’nın teknoloji firmalarının yatırımlarını kıta dışına taşımak yerine Batı Balkanlar’a getirebileceğini vurgulayan Rama, bu şekilde hem gelir elde edip hem de sermayenin Avrupa’dan çıkışının önüne geçilebileceğini ifade etti.

Rama Filistin’den mülteci almayı reddetti

Rama, Münih Güvenlik Konferansı marjında dün yaptığı açıklamada ise Arnavutluk’u Filistinli mültecilerin gönderilebileceği ülkeler arasında gösteren ABD Başkanı Donald Trump’ın bu önerisini reddetti. Rama, "Trump yönetiminden kimse bizden böyle bir talepte bulunmadı. Ama bulunsalar dahi bu mantıklı değil. Çünkü biz Avrupa’nın ortasındayız ve yüz binlerce insan Arnavutluk’a nasıl gelebilir. Zaten bu işin lojistik kısmı ve biz küçük bir ülkeyiz. Böyle bir şey olmayacak. En azından benim hükümetim döneminde böyle bir şey olmayacak" dedi.