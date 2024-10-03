Arnavutköy Belediyesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yeni yürüyüş parkuru tanıtılırken, ARBEY’le Spor mobil uygulaması da ilk kez kullanıma sunuldu.

Arnavutköy Belediyesi, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Karaburun Sahili’nde geniş katılımlı bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. “Sağlık İçin Spor Yap” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe sakinleri ve öğrencilerle birlikte yürüyüş yaptı. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekti.

‘’Yürüyüş parkurumuzun 2. etabına başlıyoruz’’

Başkan Mustafa Candaroğlu, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Karaburun Sahili düzenlemesinde oluşturulan 1,5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptıklarını belirtti. Başkan Candaroğlu, “Kıymetli gençlerimiz bugün buraya akın ettiler. Biz de duyarlılık göstererek kısa bir süre önce yapımını bitirdiğimiz yürüyüş alanında bu etkinliği gerçekleştirdik. Yakın zamanda parkurun 2. etabına başlayarak mesafeyi 3 kilometreye çıkaracağız. Vatandaşlarımız, hem denizin mavisi hem de doğanın yeşili eşliğinde huzur içinde spor yapabilecekler” dedi.

ARBEY’le Spor Mobil Uygulaması tanıtıldı

Etkinlikte ayrıca, Arnavutköy Belediyesi’nin yeni geliştirdiği “ARBEY’le Spor” mobil uygulaması da tanıtıldı. Bu uygulamayla ilçe genelinde yürüyüş yapan vatandaşlara sürpriz hediyeler verileceğini belirten Başkan Candaroğlu, “ARBEY’le spor diyerek başlattığımız bu mobil uygulama ile yürüyüş yapan ve ayın en çok yürüyüş yapan vatandaşlarına çeşitli ödüller vereceğiz. Amacımız, sporun hayatın bir parçası haline gelmesine katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

“Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum”

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliğe katılan Naci Sargın, “71 yaşındayım, burada sahillerde uzun süreler yürüyüş yaptım. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum. Yaşlanmadan yürüyüşe adım atın, sağlıklı kalın. Ayrıca bizler için bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.