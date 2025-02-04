İstanbul Arnavutköy’de 16 yaşındaki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü anlar ve olay sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 2 Şubat 2025 günü saat 21.30 sıralarında Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleşmişti. Daha önceden aralarında tartışma yaşanan 2 arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istemişti. Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16) arkadaşı olan Yakup K. (16) ile buluşup kısa süre konuştuktan tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu’yu 5 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk ise yaşamını yitirmişti. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşamını yitiren Yasin Bozuklu’nun kardeşi ve kendisinin katili olan yakın arkadaşı ile birlikte sokaktan yürüyerek olayın gerçekleştiği boş araziye gittiği anlar ve olay sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çocukların sokakta beraber yürüdüğü ve boş araziye girdiği daha sonrasında olayın gerçekleşip, çocukların olay yerinden Kaçışı barışma sonucunda vatandaşların camlara çıkması ve insanların ağır yaralı çocuğa müdahalesi görüldü.