Arnavutköy’de bir iş hanında iddiaya göre yetersiz elektrik esnafa zor anlar yaşatıyor. Esnafın BEDAŞ’a güçlendirme çalışması için ödeme yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazıya izin vermedi. Olaya isyan eden esnaf, durumun bir an önce düzeltilmesini istedi.

Arnavutköy’de bir iş hanında iddiaya göre yetersiz elektrik esnafa zor anlar yaşatıyor. Esnafın BEDAŞ’a güçlendirme çalışması için ödeme yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazıya izin vermedi. Olaya isyan eden esnaf, durumun bir an önce düzeltilmesini istedi.

Arnavutköy Fatih Caddesi’ndeki bir iş hanında iddiaya göre verilen elektriğin yetersiz olmasından dolayı sıklıkla elektrik kesintisi yaşanıyor. Düğün salonları ve tekstil atölyelerinin olduğu binada sıklıkla kesilen elektriklere çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ ile yapmış oldukları protokol sonucunda kendi ceplerinden ekstra masraf tutarını karşılayarak güçlendirme kablolarının çekilmesini istedi ve ücreti ödedi ancak bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yol kazı iznine müsaade etmediği gerekçesi ile güçlendirme yapılamadı. Sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan esnaf, problemin biran önce çözülmesini istedi.

“Jeneratör olmadan iş yapamıyoruz, kış aylarında daha da problem”

İş hanında bulunan düğün salonu işletmecisi Asım Şahin, “Biz burada düğün salonu işletmecisiyiz. Hattımız değişerek güçlendirme yapılacaktı ancak yapılmadı. Biz ödeme yaptık ve dilekçe yazarak başvuru yaptık ama başvurumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dolayı ret yedi. Kış ayları geldi, bir ay sonra sobalar yanınca bizim elektriğimiz kesilecek ve mağdur olacağız tekrar. Biz jeneratör olmadan burada iş yapamaz hale geldik. Yaklaşık 2 senedir bu problemler ile karşılaşıyoruz” dedi.

“Çok ciddi paralar ödedik”

Aynı iş hanında tekstil atölyesi bulunan Ferhat Kamacı, “Biz 2018 yılından beri bu problemi yaşıyoruz. Günde 4 veya 5 kere elektriğimiz gidiyor. BEDAŞ ile görüştük ama bir türlü çözülmüyor problem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birbirlerinin üzerine atıp duruyorlar. Biz çok ciddi paralar ödedik bu problem çözülsün diye ama herhangi bir işlem yok yapılan. Makinelerimiz elektronik ve kesilen elektriklerden dolayı üretimimizi de etkiliyor. Bizden başka aynı problemi yaşayan 5-6 tane tekstil daha var. Burası İstanbul’un önemli yeri haline geldi ama problem bu şu anda” şeklinde konuştu.