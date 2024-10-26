Arnavutköy Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında, ilçedeki bazı noktalarda ‘Arnavutköy Kahvecisi’ adı altında yerli bir kafe tasarlandı. Özel cam tasarımlarıyla vatandaşların manzarayı doyasıya izleyebileceği ve yerli üretim kahve, tatlı, meşrubat gibi ürünlere ulaşabileceği Arnavutköy Kahvecisi’nde tüm ürünler 29 Ekim’e kadar ücretsiz verilecek.

Arnavutköy Belediyesi’nin tasarladığı Arnavutköy Kahvecisi’nin ilk şubesi bugün Karaburun Sahili’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Özel tasarımıyla vatandaşların manzarayı doyasıya izleyebilmesi planlanırken yerli üretim olan kahve, tatlı ve meşrubat ürünlerinin işletmelerde sunulması hedefleniyor. Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, milletvekilleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşletmede ürünlerin açılışa özel, 29 Ekim’e kadar ücretsiz olarak verileceği duyuruldu.

“29 Ekim’e kadar ücretsiz”

Açılış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Burası sadece bir kahve mekanı değil, burası birlik ve beraberliğin pekişeceği bir mekan. Önümüzdeki günlerde ilçemizdeki farklı lokasyonlarda da 5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde işletmelerimizi koyacağız. Fiyatlarıyla da ön planda olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yerli ve Milli olan bu işletmemizi Arnavutköy’lü hemşehrilerimize emanet ediyorum. Heyecanımızı paylaşacak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arnavutköy adına güzel günlerden geçiyoruz bugün açılışımızı gerçekleştirdik. Arnavutköy Kahvecisi içerisinde sadece bir kahve içme mekanı değil dostlukların pekiştiği ve güzel vakit geçirilebilecek bir mekan olacak. Açılışımıza özel 29 Ekim’e kadar kahvelerimiz ücretsiz olacak" şeklinde konuştu.

“Misafirlerimizi de getirebileceğimiz bir yer oldu, lezzeti de oldukça güzel”

Açılış programına gelen mahalle sakini Saniye Keskin, “Yeni mekanı çok beğendik her şey çok güzel olmuş, en önemlisi belediye başkanımız çok güzel. Biz buranın yerlisiyiz buraya her zaman gelmeyi planlıyoruz. Misafirlerimizi de getirebileceğimiz bir yer oldu, lezzeti de oldukça güzel" dedi.

‘Arnavutköy Kahvecisi’ ilçede yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor

Arnavutluk’tan gelen kahve kültürü projenin fikri oldu Karaburun’da açılan bu ilk şube, modern bir konsept ve rahat bir atmosfer sunuyor. Hem açık hem de kapalı alanlarıyla dikkat çeken mekanda, ziyaretçiler keyifli bir kahve deneyimi yaşayabilecek. Projenin ilham kaynağı ise, yıllar önce Arnavutluk’tan ilçemize göç eden amcamızın getirdiği kahve kültürü ile Arnavutköy’e özgü bir değer oluşturma fikri oldu. Arnavutköy’de toplam yedi farklı noktada açılacak Arnavutköy Kahvecisi, ilçe genelinde yeni bir buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor. Arnavutköy Kahvecisi, yüksek kaliteli yerli ve milli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak hem sosyal yaşama katkı sunmayı hem de ilçenin ulusal çapta tanıtımına destek olmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, burada sevdikleriyle buluşup keyifli vakit geçirebilecek ve sosyal yaşamda yeni bir adres edinmiş olacak.