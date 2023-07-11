Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi ve sahiplendirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Arnavutköy’de 51 bin 500 metrekarelik kompleks ile hem Arnavutköy hem de civar ilçelerdeki sahipsiz ve başıboş sokak hayvanları için yuvalar oluşturulacak.

Arnavutköy Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara daha iyi bir yaşam sunacak olan alanın temel atma törenini gerçekleştirdi. Sokak hayvanları besleme ve sahiplendirme odağında olacak olan tesis toplamda 51 bin 500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilecek ve iki etaptan oluşacak.

Alan içerisinde çeşitli bölümler bulunacak. Açık barınak, köpekler için ayrılmış padoklar, kedi dahiliye ve cerrahi kafesleri, klinik binası, ziyaretçi binaları, personel ve idari bina, teknik binalar, oyun ve eğitim alanları, rekreasyon alanları, aseptik ve yavrulu köpek barınağı ile septik köpek barınağı bu alanın içerisinde yer alacak. Bu projeyle birlikte alan, bin 800’den fazla köpeğe ve 650’den fazla kediye ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olacak. Hayvanların barınma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan proje, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak. Aynı zamanda, hayvan severlerin bu tesisi ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla etkileşimde bulunabilecekleri ve sahiplenme süreçlerini başlatabilecekleri bir ortam sağlanacak.

Tesisin temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayvan severler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesis ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün toplumun önemli bir beklentisi olan bir alanda yatırım yapıyoruz. Belediye olarak sadece insanlara yönelik hizmetlerin olmadığını biliyoruz. Çevremizdeki gerek hayvan ve bitkilere karşı sorumluluklarımız var. Özellikle sağlıklı şartlar altında bulunmaları çok önemli. Burada 51 bin 500 metrekare alan üzerine güzel bir hayvan barınağı yapıyoruz. Burada adeta her şey düşünülmüş durumda; klinikler, ameliyathaneler ve tesisler yer alıyor. Burayı vatandaşlarımız da ziyaret edip hayvanlarla vakit geçirebilecekler öyle alanlar da yapıyoruz. Tesisimizin içinde hayvan oteli de var pati oteli adı altında tatile gidecek veya iş seyahatine gidecek kişiler hayvanlarını buraya getirecekler bizler de misafir edeceğiz. Geçmişte alanda bulduğumuz nesli tükenecek düzeydeki şahin gibi bir takım kuşların rehabilitasyonu da burada yapılabilecek. Burası tam bir yaşam alanı olacak. Her kesim yararlanıp memnun olacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.