İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarındaki siren ve abartı egzozla ses çıkartıp yolu trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapattı. Araçlarındaki sirenlerini çalan ve abartı egzozlarla ses çıkartarak çevreyi rahatsız eden grup, İETT durağını da kapattı. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına ulaşmakta zorluk çekerken, cadde üzerindeki trafik tamamen durdu. Tepki çeken o anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.