Arnavutköy’de seçim günü, vatandaşların telaşını ve yoğunluğu fırsat bilen motosikletli hırsızlar camiye gelerek musluk çaldı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken cami cemaati duruma isyan etti.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan H.Z. Ömer Camii’ne gelen motosikletli iki kişi seçim günü nedeniyle vatandaşların yoğunluğunu fırsata çevirerek hırsızlık yaptı. Caminin tuvaletine giren iki kişiden biri su vanasını kapatırken diğeri muslukları çalarak poşete koydu. Hırsızlık yapan şahıslar daha sonra geldikleri motosiklet ile hızla uzaklaştı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Camii cemaati ise duruma tepki gösterdi.

"Çaldığı musluk para etmiyor, derdimiz suyun boşa akması, bizden istese daha çok kazanacak"

Camii cemaatinden Selim Yağmur, "Biz bu camiinin cemaatiyiz. Burada bir alışkanlık oldu 5 veya 6 kere başımıza geldi bu bizim. Biz namaza gelip sonrasında çıkıp gidiyoruz kimse olmadığı zaman fırsat biliyorlar sonra biz bir geri geliyoruz musluklar yok sular boşa akıyor. Yani bu hırsızları Allah’a havale ediyoruz. Kutsal yerden hırsızlık yapan hırsız daha neler yapar kim bilir. Fazla bir maddi değeri de yok götürse ne kadara satacak yani. Biz çok kötü oluyoruz yani bu su boşa akıyor sonuçta. Eskimiş bir musluğu ne kadara satabilir anlamış değiliz camii çıkışında cemaatten istese daha çok para toplar yani. Önemli olan suyun boşa akması keşke yapmasalar yani" diye konuştu.