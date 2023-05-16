Arnavutköy’de sahte alkol üretiminin yapıldığı depoya düzenlenen operasyonda 5 ton sahte alkol de ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan tek katlı gecekonduda uzun süredir damıtma sistemleri ile etil alkol üretimi yapan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Ekipler tespit ettikleri kaçak alkol üretim tesisine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda içeride çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 5 ton sahte alkol, sahte etiket ve bandroller, jeneratör, çok sayıda üretimde kullanılan yan madde de ele geçirildi.

Öte yandan sahte ürünlerin Arnavutköy’de üretimi tamamlandıktan sonra gece saatlerinde birkaç araç değiştirilerek diğer ilçelere naklinin gerçekleştiği de öğrenildi.