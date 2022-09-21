Arnavutköy’de park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Arnavutköy’de park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 16 Eylül günü Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Umur D. ile Ahmet B.K. arasında park yeri meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umur D., bıçakla Ahmet B.K. ve babasına saldırdı. Kavgada Ahmet B.K., karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet B.K., daha sonra Zeytinburnu Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan Umur D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.