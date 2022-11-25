Arnavutköy’de kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Arnavutköy’de kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi Tayakadın-Yassıören Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 CJV 393 plakalı otomobil sürücüsü S.S., trafikte kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü S.S. ve yolcu K.S.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor. Hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.