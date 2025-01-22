Dünya’nın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’na ev sahipliği yapan Arnavutköy İlçesi’nde rutin olarak gerçekleştirilen otel denetimleri bugün sabah saatlerinden itibaren tekrardan yapıldı. Belediye ekipleri turist ve yerli vatandaşların sıklıkla tercih ettiği otellerde ihtiyaç ve yeterliliklerle alakalı denetimlerde bulundu.

İstanbul Havalimanı’na ev sahipliği yapan Arnavutköy İlçesi’nde transfer yapacak olan yerli ve yabancı turistlere günübirlik konaklama noktasında ev sahipliği yapan yüzlerce otel yer alıyor. Oteller Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek denetleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yine denetimlere başlayan ekipler ilçede bulunan otellere giderek ihtiyaç ve yeterlilikleri konusunda denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde otellerde olması gereken yangın tedbirleri de incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, denetim sürelerinin daha sık tekrarlanacağı da belirtildi.

Yapılan denetimlerle alakalı bilgi veren Arnavutköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim müdürü Aydın Avcı, “Koridorlarda acil ışıklı levhalar olmalı ve yangın kapıları direkt merdivene açılmamalı güvenlik holü olmalı. İkinci kapı ile misafirler yangın merdivenine ulaşmalı ve basınçlandırma sisteminin devreye girmesiyle duman hiç bir şekilde misafirleri etkilemez. Denetimler rutin olarak bizim ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından da yapılıyor. Binanın içerisinde yangın merdiveni bulunabilir bina dışarısında olmasına gerek yoktur. Bu yangın merdivenleri tamamen bakirdir ve içerisinde hiç bir şey olmaması gerekir. Buralarda bazen temizlik malzemelerini koyuyorlar ve buralar ardiyeye, depoya dönüşüyor biz sık sık yaptığımız denetimlerde bunları önlüyoruz ve bomboş olmasını sağlıyoruz” İfadelerini kullandı.