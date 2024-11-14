Arnavutköy’de düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Arnavutköy Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı’nda renkli görüntülerle başladı. Malatya’nın kültürel zenginliklerinin, yöresel lezzetlerinin ve geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı organizasyon, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Arnavutköy Malatyalılar Dernek Başkanı Ersin Beyhan, (MADEF) Malatya Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, Doğu ve Güneydoğu Platformu Başkanı Selim Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, etkinlik alanında stantları gezerek Malatya’nın yöresel ürünlerini inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte, Başkan Mustafa Candaroğlu tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı, ayran ve Malatya’nın meşhur kayısısı ikram edildi.

“Depremde kaybettiklerimizi unutmayacağız”

Programın açılış konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Amacımız, kültürlerin birbiriyle birleşmesi ve nesillerimize kadim medeniyet değerlerimizi aktarmaktır. Bugün insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu şey, dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmektir. Bu etkinlikler, dayanışmamızı artırmaya ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye vesile oluyor” dedi.

Bu tür etkinliklerin, yeni nesillerin kültürel değerleri öğrenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Candaroğlu, “Kültürlerimizi yaşatarak, nesillerimize medeniyet mirasımızı aktarmalıyız. Bugün burada bunu başarmak için bir aradayız. Gazze’den Doğu Türkistan’a kadar birçok yerde kardeşlerimiz zor durumda. Bizler Arnavutköy’den bir ses oluyoruz ve insanlığı bu değerler etrafında birleştirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, memleket günlerinin dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Malatya Tanıtım Günleri, 4 gün boyunca Arnavutköy Şehir Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.