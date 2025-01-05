Arnavutköy’de yeterli voltajda verilmeyen elektrik mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Bazı noktalarda lambaderler bile yanmakta zorluk çekerken, mahalleli beyaz eşyalarını çalıştırmak için yükseltici kullanmak zorunda kalıyor. Düzensiz sağlanan elektrik akımları yangın tehditleri oluştururken mahalle sakini Ramazan Yiğitoğlu, “Ben bu durumu BEDAŞ’a bildirdim, gelip bir tel sıktılar ama hiçbir değişiklik olmadı” dedi.

İddiaya göre, Arnavutköy’de son birkaç aydır elektrik akımları yeterli voltajda verilmezken, bazı noktalarda da çok yüksek voltaj veriliyor. Düzensiz sağlanan elektrik akımları mahalle sakinlerini isyan ettirirken evlerde bulunan lambaderleri bile yakmayacak derecede gelen elektrikler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, ölçüm cihazına gelen elektriğin çok düşük derecede olduğu görüldü. Mahalle sakinleri ise duruma isyan etti.

“Ben bu durumu BEDAŞ’a bildirdim”

Mahalle sakinlerinden Ramazan Yiğitoğlu, “Bana gelen elektrik çok düşük ben yükseltici kullanarak cihazlarımı kullanabiliyorum. Bu devirde cihaz kullanıyorum kombim yanmasın diye, mahallemizde ve Arnavutköy çevresinde bu problem var. Benim bulaşık makinem bozuldu servis çağırdım kendileri elektriklerden kaynaklı olduğunu söyledi. Yangın riski var her an yangın çıkabilir. Bir beyaz eşya 30 bin TL olmuş. Ben bu durumu (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) BEDAŞ’a bildirdim, gelip bir tel sıktılar ama hiçbir değişiklik olmadı” şeklinde konuştu.

“Komşularımda da aynı problemler var”

Başka bir mahalle sakini olan Şaban Keser ise, “Akşamları özellikle elektrikler tam gitme noktasına geliyor ve geri yükseliyor. Ani düşüş ve yükselişler nedeniyle elektronik cihazlarımızın bozulması veya yangın çıkması gibi durumlarla karşı karşıyayız. Komşularımda da aynı problemler var biz regülatör almak zorunda kaldık kombi gibi cihazlarımıza. Kendi cihazlarımıza önlem alıyoruz son bir senedir bu durumla karşı karşıyayız. Bir çözüm bulunması gerekiyor buna başka mahallelerde de var bu durum” ifadelerini kullandı.