Arnavutköy’de küçük çocuğun hayali gerçek oldu. Sünnet eğlencesi yapılan Hamza Aydın’ın eğlence konvoyuna polis abileri de katıldı.

Arnavutköy’de yaşayan Hamza Aydın’ın polis konvoyu hayaline Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yanıt verdi. 6 yaşındaki çocuk sünnet düğünü nedeniyle evden çıktığı esnada polis ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Ekipler küçük çocuğa çiçek ve hediye verdikten sonra bir müddet de konvoyuna eşlik etti. Hayali gerçek olan çocuğun sevinci adeta yüzünden okunurken, ailesi de ekiplere teşekkür etti. Konvoy dron ile havadan da görüntülendi.

Hayalleri gerçek olan Hamza Aydın çok sevinçli olduğunu belirtirken, küçük çocuğun babası Yaşan Aydın, “Bu mutlu günümüzde oğlumuz Hamza polisleri çok sevdiği için biz emniyet müdürlüğünden rica ettik, bizi kırmayıp geldiler sağ olsunlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Çocuğumuz çok sevindi, bizler de polislere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.