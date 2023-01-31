Arnavutköy’de dönem sonu tatiline giren öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvaları tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvalara katılan öğrenciler hem kıyasıya rekabet ile birinci olmaya çalışıyor hem de eğlenerek öğrenme fırsatı yakalıyor.

Arnavutköy’de dönem sonu tatiline giren öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvaları tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvalara katılan öğrenciler hem kıyasıya rekabet ile birinci olmaya çalışıyor hem de eğlenerek öğrenme fırsatı yakalıyor.

Arnavutköy Belediyesi’nin dönem sonu tatiline giren öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi üzerine gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvaları tüm hızıyla devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi Çocuk Akademisi dönem boyu bünyelerinde eğitim verdikleri öğrencilerin öğrendikleri akıl ve zeka oyunlarını pekiştirebilecekleri bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvaları ile öğrenciler eğlenerek öğretme fırsatı yakaladı. Turnuvalara katılan öğrencilere akıl ve zeka oyunları setleri hediye olarak verildi.

“13 farklı atölyede 4-12 yaş çocuklarımıza ve ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz”

Turnuva hakkında bilgi veren Arnavutköy Belediyesi Çocuk Akademisi sorumlusu Dilara Sena Ulubaş, “Biz çocuk akademisini 2021 tarihinde açtık ve o zamandan beri 4-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza ve ailelerine hizmet veriyoruz. Ücretsiz şekilde 13 farklı atölyede çocuklarımıza etkinlikler yapıyoruz ve Arnavutköy’deki tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün sömestr tatilimize özel çocuklarımıza akıl ve zeka turnuvası düzenledik. Çocuklarımıza daha önceden öğrettiğimiz ve onları hazırladığımız 5 oyunla yarışmaya soktuk. Kazanan öğrencilerimize oyunları hediye ediyoruz. Talep yoğun özellikle okul öncesi gruplarımızda oldukça yoğunluk var katılmak isteyen öğrencilerimiz ise web sitemiz üzerinden kayıt ve randevu oluşturduktan sonra bu etkinliklere katılabilirler. Hafta da 2 defa gelme hakkı oluyor her çocuğumuzun buraya gelerek istediği etkinliğe gelerek katılıp vakit geçirebilir.” Şeklinde konuştu.

“Önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil eğlenmektir”

Turnuvaya katılan öğrencilerden 8 yaşındaki Cemre Yıldız, “Ben Arnavutköy’de oturuyorum 6 yaşından beri buraya geliyorum. Ben turnuvalara katıldım benim için iyi geçti önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil eğlenmek bunun için kaybedince üzülmüyorum kazanınca da sevinmiyorum. Burada çok eğleniyoruz ve oyunlar oynuyoruz” İfadelerini kullandı.