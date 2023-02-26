Arnavutköy’de bir iş yerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemeleri çalan 2 şahıstan 1’i polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de bir iş yerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemeleri çalan 2 şahıstan 1’i polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 14 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs çeşitli aparatlarla iş yerine girerek sigara ve çeşitli gıda malzemelerini yanlarında bulunan torbaya doldurdu. İş yerinin alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipleri görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden 1’i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan F.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından iş yerinin güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İş yerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemelerini bir torbaya dolduran şahısların iş yerine ait elektrik tesisatına zarar vererek güvenlik kameralarını devre dışı bırakmaya çalıştıkları tespit edildi.

Çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu belirlenen F.T., “iş yerinden veya kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.