Arnavutköy’de ilkokul öğrencilerine Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle uygulamalı trafik bilinci eğitimi verildi. Arnavutköy Belediyesi’nin Trafik Uygulama Merkezine getirilen ilkokul öğrencileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Ekipleri ile birlikte teorik eğitim aldı.

Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle, Arnavutköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği işbirliği ile düzenlenen organizasyon ile ilkokul öğrencilerine trafik bilinci eğitimi verildi. Arnavutköy Belediyesi’ne ait trafik uygulama merkezine getirilen öğrenciler burada hem trafik levhalarını öğrenirken hem de sürücülerin karşılaşabileceği durumları anlayabilmeleri açısından minyatür alanda araç sürdü. Eğitimin ardından öğrencilere polis ekipleri tarafından hediyeler verildi.

“Araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz”

Uygulamaya katılan 3. sınıf öğrencileri Mehmet Ali Bulut ve Ali Poyraz Taşdelen, “Biz burada trafik levhalarının anlamlarını öğrendik burası gerçekten bilgilendirici bir yer trafikte neler yapmamız gerektiğini tam anlamıyla öğrendik diyebiliriz. Araç sürücüleri telefonlara çok bakıyorlar ve alkollü araç kullanıyorlar dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandılar.