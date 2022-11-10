Arnavutköy’de iki farklı marketten para ve ürün çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın marketin kepenk kilidini kırma anı kamerada

Arnavutköy’de iki farklı marketten para ve ürün çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın marketin kepenk kilidini kırma anı kamerada

Arnavutköy 30 Ekim tarihinde market olarak faaliyet gösteren iki farklı işyerinde bir miktar para ve çeşitli ürünlerin çalınması ile ilgi ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin iki olay yerine de aynı araçla geldikleri belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde yer alan aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmada aracın kayıtlı olduğu şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen ve hakkında farklı konulardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen M.Ç. (28) isimli şahıs, Arnavutköy Atatürk Mahallesindeki adresinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs, “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahsın marketin kepenk kilidini kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.