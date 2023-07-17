Arnavutköy’de 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekme, tokatlı kavga çıktı. Kavga anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma da taraflar bir birine tekme tokatlı saldırmaya başladı. Grup dakikalarca ayrılmadan kavga etti. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine dakikalarca saldırdığı görüldü.