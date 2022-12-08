Arnavutköy’de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur Toplantısı düzenlendi. İlçe genelinde var olan problemler vatandaşlar tarafından Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli’ye aktarıldı. Birimler kendilerini ilgilendiren konularla ilgili çözüm oluşturmaya yönelik notlar aldı.

Arnavutköy’de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur Toplantısı düzenlendi. İlçe genelinde var olan problemler vatandaşlar tarafından Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli’ye aktarıldı. Birimler kendilerini ilgilendiren konularla ilgili çözüm oluşturmaya yönelik notlar aldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısı bugün saat 14.00’te Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nin konferans salonunda yapıldı. Toplantıya çok sayıda esnaf, muhtar, okul müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz’ın yıl boyunca emniyet teşkilatının yapmış olduğu faaliyetleri içeren sunumu ile başladı. Yapılanlar ve yapılması planlananlarla ilgili Yılmaz’ın konuşmasının ardından Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz’a katılımcılar sorular sordu. Vatandaşların yaşadığı problemleri tek tek dinleyen yetkililer çözüm oluşturmaya yönelik çalışmaların başlatılması ve görüşülmesi ile ilgili notlar aldı. Yaklaşık 2 saat süren Huzur Toplantısı, misafirlere yapılan ikramın ardından sonlandırıldı.

Düzenlenen Huzur Toplantısı ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Şahimerdan Fidaner, “Bu tarz toplantıların olması gerçekten çok güzel çözüme kavuşturamadığımız şeyleri burada direkt yetkililere söyleyebiliyoruz. Bence faydalı da oluyor” ifadelerini kullandı.