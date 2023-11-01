Arnavutköy’de fırında tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir fırına giren şahıs etrafına bakındıktan sonra masanın üzerindeki telefonu çalarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. M.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.