Arnavutköy’de sokak arasında motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak yere çakıldı. Feci kaza sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken mahalle sakinleri sıkça yaşanan kazalara tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Kaza, dün sabah saat 10.40 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Nevin Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre Raşid Kul idaresinde olan 34 AU 1212 plakalı otomobil sokak üzerinden devam edip caddeye bağlanmak istediği esnada, yol ağzında Kadir Tarakçı yönetiminde olan 34 VY 1336 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletten savrularak yere düşen sürücü Kadir Tarakçı’ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Gerçekleşen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü kullandığı motosikletinden havaya savrularak yere çakıldı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosiklet ile aracın çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü motosikletin bazı parçalarının ise sokakta sağa sola fırladığı görüldü. Aynı zamanda görüntülerde kazadan birkaç saniye önce aynı yoldan iki kız çocuğu geçtiği de dikkatleri çekti.

“Yetkililerden yardım istiyoruz, tedirginiz”

Olay anını anlatan esnaflık yapan Esat Kızıltaş, “Olay sabah saatlerinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü yaşlı birisiydi ve sanırım engelli bir bireydi araçla çarpıştıktan sonra amca yere düşüyor biz 112 ekiplerini aradık ve hastaneye kaldırıldı. Burası bir sokak ama caddeden daha işlek bir sokak. Biz bu noktada çok mücadele verdik ama bir çözüme kavuşmadı. Burada bir ayda 3 yada 4 kere kaza oluyor. Özellikle çocuklar açısından çok sakıncalı ve öğrencilerde bu yolu kullanıyor çok yoğun oluyor. Biz burada canlar gitmeden çare bulunmasını istiyoruz burası okula çok yakın bir nokta ve çıkış giriş saatlerinde çok kalabalık oluyor. Sağlık durumu buradayken iyi değildi ama müdahale sonrasında ne oldu bilmiyorum umarım sağlık durumu iyidir” şeklinde konuştu.