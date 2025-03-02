Arnavutköy Belediyesi Türkiye’nin en büyük Ramazan etkinliklerinden birini düzenleyerek vatandaşlara dolu dolu bir Ramazan programı sundu. On binlerce kişilik iftar sofraları kurulurken, Grup Tillo konseri, çocuk atölyeleri ve kültürel etkinliklerle Ramazan coşkusu yaşandı. Başkan Mustafa Candaroğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

"Ramazan, birlik ve beraberliğin ayıdır"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Şehir Parkı’ndaki etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan’ın ilk gününde düzenlenen programların manevi atmosferine vurgu yapan Başkan Candaroğlu, "Mevla’m bizleri bu mübarek Ramazan gününde bir araya getirdi. Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Bugün burada büyük bir aile olarak aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ay boyunca düzenlenecek dolu dolu programlarla bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz," dedi.

On binleri buluşturan ilk iftar sofraları

Ramazan’ın ilk iftarı, Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı’nda kurulan dev iftar sofralarında yapıldı. Binlerce vatandaş, aynı sofrada oruç açarak Ramazan’ın bereketini paylaştı. Geniş katılımla gerçekleşen iftar programı, dualar ve sohbetlerle manevi bir atmosferde tamamlandı.

İftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı

İftar vaktinde yolda olan veya iftara yetişemeyen vatandaşlar unutulmadı. Belirlenen noktalarda iftariyelik dağıtımı yapılarak, oruçlarını açmakta zorlanan vatandaşlara su, hurma ve sandviç gibi pratik yiyecekler ulaştırıldı.

Şehir Parkı’nda Grup Tillo konseri

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı’nda Grup Tillo konseri düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu konser, ilahi ve tasavvuf müziğiyle Ramazan akşamına farklı bir atmosfer kattı. Vatandaşlar, Grup Tillo’nun ezgileri eşliğinde manevi bir gece geçirdi.

Hadımköy’de çocuklara hediye minibüsü sürprizi

Ramazan sevincini miniklerle paylaşmak amacıyla Hadımköy’de Hediye Minibüsü çocuklarla buluştu. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklara oyuncaklar, hikâye kitapları ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte minikler, Ramazan’ın ilk gününü neşeyle karşıladı.

Avlu 34 AVM’de çocuk etkinlikleri düzenlendi

Ramazan’ın ilk günü kapsamında Avlu 34 AVM’de çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunları, kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve animasyon şovları ile minikler eğlenceli vakit geçirdi. Renkli atmosferiyle dikkat çeken etkinlik alanında çocuklar hem eğlendi hem de Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadı.

Taşoluk Yeşil Camii’nde Alpcan Çelik Hoca’dan vaaz

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen programlardan biri de Taşoluk Yeşil Camii’nde gerçekleşti. Alpcan Çelik Hoca’nın verdiği vaaz programında Ramazan ayının manevi atmosferi, ibadet bilinci ve Ramazan’ın toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı. Cami cemaati, vaazın ardından hep birlikte dua ederek ilk teravih namazını eda etti.

Arnavutköy’de Ramazan programlarına yoğun ilgi

İftar sofralarından konserlere, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar geniş kapsamlı organizasyonların yer aldığı Arnavutköy’deki Ramazan etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her yaştan insanın katıldığı programlarda, Ramazan’ın manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

Şehir Parkı’nda buz pisti keyfi

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı’nda kurulan buz pisti, ilk gün ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocuklar ve gençler, buz pistinde keyifli vakit geçirdi.

Dolu dolu bir Ramazan ayı başladı

Ramazan’ın ilk günü, Arnavutköy’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı’nda gerçekleşen organizasyonlarla iftar sofralarından kültürel programlara, çocuk atölyelerinden geleneksel gösterilere kadar geniş kapsamlı etkinlikler vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyonlarla Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhu Arnavutköy’de yaşatılmaya devam edecek.