Arnavutköy Belediyesi, Vadi Park içerisinde buz pistini hizmete açtı. Çevreye duyarlılık amacıyla geri dönüşüm ürünleri getiren vatandaşlar ücretsiz giriş yapabilecek. İlçede spor ve eğlenceyi buluşturan bu alan, kış boyunca ilgi odağı olacak.

Arnavutköy Belediyesi, Vadi Park içerisinde hizmete açtığı buz pisti ile ilçede spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan projede, geri dönüşüm ürünlerini getiren vatandaşlar piste ücretsiz giriş yapabiliyor.

Vadi Park içerisinde açılan buz pisti, hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu ise 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Profesyonel standartlarda donatılan pist, 7 yaş ve üzeri herkese hitap ediyor. Pistte, aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken aynı zamanda spor yapma imkanı bulacak.

Geri Dönüşümle Spor ve Eğlence

Buz pistinin dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, çevre bilincini teşvik eden geri dönüşüm kampanyası oldu. Atık pil, plastik kapak gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren vatandaşlar, piste ücretsiz giriş yaparak hem çevreye katkı sağlayacak hem de buz üzerinde eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak.

“Her zaman komşularımızın yanında olacağız”

Açılışta konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Candaroğlu, “Her zaman komşularımızın yanında olacağız. Yepyeni Arnavutköy’deki vizyonumuzu ve misyonumuzu yansıtmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de ‘Arnavutköy’ü piste alalım’ dediğimiz buz pistimiz oldu. Bu tesisimizle kış aylarında sizlere spor ve eğlence imkanı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıfır atık ve iklim değişikliğiyle ilgili seferberliğine destek veriyoruz. Bu tesisimizden ücretsiz yararlanmak için geri dönüşüm ürünlerinizi getirmeniz yeterli,” dedi.

Açılışa katılan 13 yaşındaki Beyza isimli öğrenci, “Arnavutköy’de böyle bir şeyin açılması gerçekten çok güzel. Çok mutluyum. Böyle bir pist bizlere spor ve sosyal hayat imkanı sunuyor. Hafta sonları eğlenebileceğimiz bir yer. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim,” dedi. İlk kez buz pistinde kayacağını belirten bir başka öğrenci Fatma ise, “Çok heyecanlıyım. Böyle bir etkinlik bizler için yeni bir deneyim. Çok güzel olmuş,” ifadelerini kullandı.

Açılış etkinliğinde buz hokeyi takımı gösterisi yapılırken, Türkiye ikincileri Zeynep Yağmur Yılmaz, Ata Timur Akbulut, Azize Meryem Çakılmaz ve Asunur Çakılmaz performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Vadi Park’ta hizmete açılan buz pisti, kış boyunca Arnavutköy’deki eğlencenin ve sporun adresi olacak.