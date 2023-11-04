Sabahın ilk saatlerinde İstanbul’da oluşan sis dron ile görüntülendi. İstanbul’un en önemli merkezlerinden olan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde dağların ortasında oluşan büyüleyici sis manzarası izleyenleri mest etti.

İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde oluşan sis manzaraları görenleri mest ediyor. İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi kapsamında belirlenen güzergahı takip eden dağların arasındaki sis manzarası dron kamerası ile görüntülendi. Dizi ve film sahnelerine konu olan Karadeniz dağlarında oluşan sisleri aratmayan manzara görenleri de mest etti. Dağların orta kısmında bir bulut tabakası oluşturan sis adeta dağları da ikiye böldü.