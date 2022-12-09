Arnavutköy’de bir telefoncu dükkanına giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın, sadaka kutusunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de bir telefoncu dükkanına giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın, sadaka kutusunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanına giren hırsız, dükkanda kimsenin olmadığını fırsat bilerek masa da bulunan sadaka kutusunu kıyafetinin içerisine saklayarak çaldı. Hırsızın rahat tavırları hayrete düşürürken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, hırsızın bir süre etrafa baktığı ardından sadaka kutusunu ceketinin cebine koyarak dükkanı bir süre gezdikten sonra uzaklaştığı görüldü.