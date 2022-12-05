Arnavutköy’de bir iş yerinin deposundan kablo, el arabası ve matkap gibi malzemeler çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de bir iş yerinin deposundan kablo, el arabası ve matkap gibi malzemeler çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir işyerinin deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli şahıs iş yeri deposunun camını çeşitli aparatlarla sökerek depoda bulunan kablo, el arabası ve matkap gibi malzemeleri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit edilen E.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanırken sorgulamada “Evden Hırsızlık”, “Yağma” ve “Mala Zarar Verme” gibi suçlardan toplamda 17 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin deposundan kablo, el arabası ve matkap gibi malzemeler çalan E.K. isimli şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın çeşitli aparatlarla deponun demir korkuluklu penceresini kırarak içeri girdiği ve depoda bulunan malzemeleri çaldığı görüldü.