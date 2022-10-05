Arnavutköy’de özel halk otobüslerinin park ettiği alana giren hırsızlar araçların akülerini çaldı. Akülerin çalındığını fark eden otobüs şoförleri, hırsızları kovalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’de özel halk otobüslerinin park ettiği alana giren hırsızlar araçların akülerini çaldı. Akülerin çalındığını fark eden otobüs şoförleri, hırsızları kovalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fenertepe Mevkiinde bulunan özel halk otobüslerinin tamir ve park yapıldığı alanda gerçekleşti. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna gelen 2 şüpheli, marketten alışveriş yaptıktan sonra otobüslerin park alanına doğru ilerledi. İki otobüsün aküsünü söken hırsızlar, üçüncü otobüsünkini de sökecekken, şoförler olayı fark etti. Şoförlerin kovaladığı iki hırsız kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık için otoparka girdiği tespit edilen 2 kişiden M.A.Ç. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

“Otobüs şoförleri peşlerinden koştu”

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapmak amacı ile otoparka giren 2 kişiyi fark eden otobüs şoförlerinin şüphelilerin peşinden koşarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.