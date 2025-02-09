Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmeti sunarak, evlilik hayatına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Çiftler, bu destekten faydalanmak için Aile Eğitim Programı’na katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesinin ardından Arnavutköy Belediyesi de yeni evlenecek çiftlere önemli bir destek sunuyor. "Mutlu Aile, Mutlu Yuva" projesi kapsamında hayata geçirilen destek programı ile genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeleri hedefleniyor.

Yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira nakit desteği

Üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlayan Arnavutköy Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftleri destekleyerek, onların ekonomik yükünü hafifletiyor. Proje kapsamında başvuru yapan ve belirlenen şartları taşıyan çiftlere 30 bin TL nakit aile desteği sağlanacak. Bu destek, çiftlerin evlilik sürecine maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.

Ücretsiz nikah ve aile danışmanlık hizmetleri

Aile yapısını güçlendirmek ve bilinçli evlilikleri teşvik etmek amacıyla ücretsiz nikah hizmeti de sunulacak. Çiftler, nikah işlemleri sırasında herhangi bir ücret ödemeden dünyaevine girebilecekler. Bunun yanı sıra, evlilik öncesinde ve sonrasında destekleyici bir yapı oluşturmak adına aile danışmanlık hizmeti de sunulacak. Çiftlere aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve evlilikte karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili rehberlik hizmeti sunulacak.

Aile Eğitim Programı’na katılım şartı

Aile desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, belediye tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı’na katılacak. Programda çiftlere evlilikte karşılıklı anlayış, sağlıklı iletişim, finansal yönetim, çocuk eğitimi gibi konularda eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan çiftler, 30 bin TL’lik nakit destekten yararlanabilecekler.

"Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun temelidir"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada güçlü aile yapısının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Aile, toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biridir. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz aile desteği ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi’nin sunduğu bu destekle yeni evlenecek çiftlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor. Projeye başvuru süreci ve detayları önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.