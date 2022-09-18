Arnavutköy’de 60 öğrencinin oyun geliştirerek 5 bin TL ödül için yarışacağı oyun geliştirme yarışması başladı. Öğrenciler 5 gün boyunca birinci olmak için yarışacak.

Arnavutköy’de 60 öğrencinin oyun geliştirerek 5 bin TL ödül için yarışacağı oyun geliştirme yarışması başladı. Öğrenciler 5 gün boyunca birinci olmak için yarışacak.

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi Ödüllü Oyun Geliştirme Yarışması başladı. Tasarlanan hackathon etkinliği ile Arnavutköy Belediyesi, ARBEY karakteri özelinde eğitsel bir tema belirleyecek. ARBEY karakteri ile eğitsel oyunlar geliştirilmek ve oynanmasını sağlamak amacıyla oyun teknolojisini etkin kullanarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 17-20 Eylül tarihleri arasında Nuri Pakdil Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da 5 gün sürecek olan yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek.

“Gençlerimize önemli bir imkan ve zemin olduğunu gururlanarak söylüyoruz”

Yarışma öncesi öğrencilerle bir araya gelen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Ödüllü oyun geliştirme yarışmamız, projemiz veya etkinliğimiz, bunun Arnavutköy’de yaşayan gençlerimize, sadece Arnavutköy’de değil civarında yaşayan katılımcı kardeşlerimize, gençlerimize önemli bir imkan ve zemin olduğunu gururlanarak söylüyoruz. Oyun deyince dünyada aslında hiçbir şey gerçek göründüğü gibi değil. Yani ne spor, ne kültür ne sanat ve aslında sadece bir kelimeden ibaret değildir. Hepsine baktığımızda hepsinde olumlu veya olumsuz mesajlar vardır. Bu olumsuz örneklerin çocuklarımızın olumsuz etkilediğini fark edersek ve olumsuz örneklerin meydana geldiğini görüyoruz. Demek ki, bu alanı boş bırakmamalıyız. Bu alanda söyleyecek sözü olan, özellikle doğru söyleyecek sözü olan fikri olan doğruları aktarabilecek bir zemin olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

“Dijital ekonomi olarak adlandırabileceğimiz sektörün de lokomotifi haline geldi”

Oyun sektörünün yanında birçok sektörü etkilediğini ve trend halinde toplumu bir yerlere sürüklediğini anlatan Başkan Baltacı, “Onun için dijital oyun sektörü sadece bu alanda değil, dijital ekonomi olarak adlandırabileceğimiz sektörün de lokomotifi haline geldi. Sadece oyun sektörünü etkilemiyor, onun yanında eğitim sektörünü, özellikle sanayi ve son dönemde savunma sanayi alanlarına sirayet eden bir sektör haline geldi” diye konuştu.