Mali disiplinini koruyarak ilçeye yeni projeler kazandıran Arnavutköy Belediyesi, 2024 yılını bütçe fazlası veren belediye olmayı başardı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında bütçe fazlası veren tek belediye olduklarını açıkladı. Eğitimden ulaşıma, sosyal desteklerden altyapıya kadar geniş bir yelpazede önemli yatırımlara imza atan Arnavutköy Belediyesi, mali disiplini koruyarak yönetim anlayışıyla da fark oluşturdu. Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ancak yarım bırakılan Bolluca Köprüsü’nü tamamlayarak hizmete açtı. Yapılan asfaltlama ve refüj düzenlemeleriyle trafik güvenliği artırıldı. Arnavutköy Belediyesi, İstanbul şehir içi trafiğine nefes aldıracak önemli bir yolu da inşa etti. Deliklikaya ve Ömerli’den Hadımköy’e konforlu yeni bir yol inşa eden belediye, Hadımköy sanayi trafiğini bu yola entegre ederek, Hadımköy merkezdeki trafik yoğunluğunu minimuma indirdi. TEM Otoyolu’na ve komşu ilçelere ulaşımı 20 dakika azaltarak, önemli bir kaybın önüne geçildi.

Eğitime ve gençlere büyük destek

Arnavutköy Belediyesi, ilçeye dört yeni okul ve üç sağlık tesisi kazandırırken, çalışan aileler için Deliklikaya, Anadolu ve Merkez Mahallesi’nde 3 yeni kreşin yapımına başladı. Üniversite öğrencilerine sağlanan 30 milyon TL burs desteği, gençlere yönelik en önemli adımlardan biri oldu. Ayrıca belediye abonman desteği ile öğrencilerin ulaşım giderlerine katkı sağlıyor. Hizmete alınan ücretsiz ring servisleri, ilçede yaşayan vatandaşlara dört farklı hat üzerinden ulaşım imkânı sunarak büyük kolaylık sağlıyor. Sosyal destek projeleri kapsamında yeni evlenen çiftlere çeyiz yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği verilirken, amatör spor kulüplerine 25 bin adet malzeme desteği sağlandı.

Genç girişimcilere destek ve yeni yüzme havuzları

Gençlerin iş hayatına atılmasını teşvik etmek amacıyla Genç Girişimci Destek Programı başlatıldı. Bu kapsamda yeni iş kuracak gençlere maddi destek sağlanırken, girişimcilerin gelişimini destekleyecek eğitimler ve mentörlük hizmetleri sunuluyor.

Arnavutköy Belediyesi, 51 bin 500 metrekarelik İstanbul’un en büyük hayvan barınağını hizmete açtı. Modern donanımlı tesis, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve sahiplendirilme süreçlerini kapsayan kapsamlı bir merkez olarak tasarlandı.

Turizm ve çevre yatırımlarıyla büyüyen Arnavutköy

Doğal güzellikleri ve sahil hattıyla turizm potansiyeli yüksek olan Arnavutköy’de sahil düzenlemeleri kapsamında Karaburun sahil düzenlemesi, Seyir Terası ve Fener Parkı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, tüm bu projeleri hayata geçirirken mali disiplini de koruyarak bütçe fazlası veren tek belediye olmayı başardı.