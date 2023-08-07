UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Arnavut kaldırımlı sokaklarda engellilerin de rahat hareket edebilmeleri için yerli mermer kullanılıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak, köprü gibi tarihi yapılarla "Açık hava müzesini" andıran Safranbolu’da, Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan "Han Arkası Projesi" çalışmaları devam ediyor. Han Arkası Sokak’ta Arnavut kaldırımlar yenilenirken, konakların da cepheleri restore ediliyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarda, özellikle engelli vatandaşların ilerlemesinin güçlük çekmesi nedeniyle proje engellilerin de Arnavut kaldırımlı sokaklarda rahat yürüyebilmelerine imkan sağlayacak. Proje çerçevesinde Arnavut kaldırımlı sokaklarda Eflani ilçesinde üretilen mermer kullanılarak başta engelli, yaşlı ve çocukların seyahati konforlu hale gelecek.

"Yanlış yapılan alan sökülecek"

Han Arkası Sokak’ta yapılan meydan düzenlemesinde ise yanlış taşların kullanılmasına esnaflar tepki gösterdi. Meydanda kot farkının da düzeltilmemesi nedeniyle dükkanların yağmurlu havalarda su alacağını ifade eden esnaflar, yapılan çalışmanın düzeltilmesini istedi. Yetkililer ise meydan düzenlemesinde kullanılan mermerlerin yanlış kullanıldığını, sökülerek dokuya uygun şekilde düzeltileceğini kaydetti. Yine proje çerçevesinde yapılan korkulukların da "küpeştesi"nin yanlış yapıldığı, bunların da sökülerek yeniden yapılacağı aktarıldı.