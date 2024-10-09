Yıllardır kangren haline gelen Armutalan imar planları ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün göreve gelmesiyle hızlandırılan çalışmalar neticesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Marmaris Belediye Meclisi’nde kabul edilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

Marmaris Belediye Meclisi, yaklaşık 7 yıl önce mahkeme kararı ile iptal edilen Armutalan uygulama imar planları ile ilgili önemli bir adım attı. Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında geçtiğimiz Nisan ayında Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları görüşülerek, oy birliği ile Meclis’ten geçti. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Nisan 2024 tarihinde onayladığı ‘Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli planla Armutalan Mahallesi’ndeki imar sorunu ile ilgili önemli bir aşama da geçilmiş oldu.

Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan karara göre planlar Armutalan, Sinan, Camiavlu ve Siteler Mahallelerinin turizm bölgesinde kalan ve 2023 yılında yürürlüğe giren bölümler dışındaki plansız kalan kısımlarını kapsayacak. Bu bölgelerin, Milli Park sınırına yakın alanları hariç kısımları imar planlarına kavuşacak. Milli Park alanlarına yakın kısımlar ise 2. etapta planlanarak yürürlüğe girecek. Genel olarak iptal edilen plandaki kararlara bağlı kalınarak hazırlanan yeni planlar Muğla Büyükşehir Meclisi’nden geçmesinin ardından askıya çıkacak ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Armutalan bölgesinin yıllardır imar sorunu yaşadığını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım attıklarını belirterek “Hem vatandaşların hem de ticaret yapanların sıkıntı yaşadığı bir konuydu. Yıllardır sürüncemede olan bir olayı biz geldikten sonra hızlı bir şekilde gündeme aldık ve çözülmesi için de takipçisi olduk. Yapılan çalışmalar sonucunda planlar komisyonlardan da oy birliği ile geçti. Bundan sonra gündem Muğla Büyükşehir Meclisi’ne taşınıyor. Planların hızlı bir şekilde devreye girmesi için biz orada da çalışmaları yürüteceğiz. Tahmin ediyorum, bir aksilik çıkmazsa 2025 yılının şubat ayında ruhsat vermeye hazır hale gelmiş olacağız. Şimdiden hepimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.