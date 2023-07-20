Karesi Belediyesi tarafından geleneksel Gürcü mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karesi Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi açılışı 21 Temmuz cuma günü gerçekleştirilecek.

Karesi Belediyesi, ilçenin sanatsal ve kültürel faaliyetlerini zenginleştirme çalışmalarına devam ediyor. Hazırladığı projeler ve yaptığı çalışmalar ile ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkan Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyor. "Geleneksel Gürcü Mimarisi" örnek alınarak tasarlanan merkez tamamlanırken, açılış 21 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Yapılacak olan açılış ile Karesi yeni bir kültür merkezi kazanmış olacak.

Merkezde neler bulunuyor

Armutalan Mahallesi’nde Karesi Belediyesi’ne ait bin 361 metrekare yüzölçüme sahip arsa üzerinde inşa edilen kültür merkezi 2 katlı ve toplam 724 metrekare büyüklüğünde. Kültür Merkezi’nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik çok amaçlı toplantı salonu bulunuyor.

Karesi Belediyesi’nin yaptığı projeler ve çalışmalar ile ilçeye değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, insan odaklı hizmet ettiklerinin belirtti. Karesi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkate çeken Başkan Orkan, Armutalan Kültür Merkezi açılışına tüm vatandaşları davet etti.