Armağan Çağlayan’ın eğlenceli tek kişilik gösterisi "Size Anlatacaklarım Var" seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Nisan ayı boyunca Bursa, İstanbul ve Balıkesir’de sahne alacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanan ünlü yapımcı ve televizyoncu Armağan Çağlayan, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Çağlayan’ın hâtıralarıyla izleyenleri kahkahaya boğduğu gösterisinin biletleri, Biletinial üzerinden satışta. Ünlü televizyoncu, "Size Anlatacaklarım Var" gösterisinde 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli hâtıralarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri anlatıyor. Oyun, nisan ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahnelenecek.

Oyun, 10 Nisan Bursa Akademik Odalar Birliği’nde, 11 Nisan’da Bakırköy Yasemin Yalçın Sahnesi’nde, 12 Nisan’da Trump Sahne’de, 13 Nisan’da Balıkesir Avlu Kültür Merkezi ve 28 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.