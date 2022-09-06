Tarihi Eserleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği (TEYADER) Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Abdullah Tezol, diğer kültürel miras öğelerine göre arkeolojik varlıkların çok daha kolay ve hızlı yok olabildiğine dikkat çekti.

Tarihi Eserleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği (TEYADER) Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Abdullah Tezol, diğer kültürel miras öğelerine göre arkeolojik varlıkların çok daha kolay ve hızlı yok olabildiğine dikkat çekti.

Merkezi Çanakkale’de olan TEYADER’in Balıkesir İl Temsilciliği görevine Bandırmalı Uğur Abdullah Tezol getirildi. Balıkesir’de Kyzikos, Daskyleion, Antandros, Adramytteion antik kentlerinin yanında pek çok arkeolojik alan bulunduğunu dile getiren Tezol, medeniyetlerin beşiği olmuş bölgenin herkes tarafından bilinmesini sağlamak ve kültürel mirasın korunması noktasında farkındalık için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Balıkesir’in her köşesinin arkeoloji potansiyelinde muazzam bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Tezol, “Bu nedenle yerel halktan devlet kademesindeki yetkililere, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere herkesle birlikte çalışıp, fikir alışverişinde bulunup projeler üreteceğiz. Bu konuda devletimizin yükünü de yine devletimizin gücü ve desteğiyle hafifleteceğiz.” diye konuştu.

TEYADER’in Çanakkale ve Balıkesir’in yanı sıra Anadolu’da yaşamış toplumların kültürel varlıkların Türkiye’nin zenginliği ve bütün insanlığın ortak mirası olduğunu, korunmasının da ortak sorumluluğumuz olduğu inancı ile kurulduğuna dikkat çeken Tezol, “Özellikle ihmal edilmiş, sahipsiz ve yok olmakta olan kültürel varlıklarımızın belgelenmesi, araştırılması, sorunlarının tespiti ve risk analizlerinin yapılarak bilinirlik ve görünürlüklerine katkı sağlamak, korunarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi.