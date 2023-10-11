Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkeoloji Festivali (Arkeofest), 14-15 Ekim tarihlerinde Arkeopark’ta arkeoloji meraklılarını buluşturuyor. Arkeopark’taki çocuk atölyelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm vatandaşları tarihle buluşmaya davet etti.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları çerçevesinde önemli çalışmalara imza atarak, Bursa’yı adeta açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Şehir tarihinin daha geniş kesimler tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 14-15 Ekim tarihlerinde Arkeofest 2023’ü düzenliyor. Şehir içinden ve şehir dışından birçok arkeoloji meraklısını buluşturacak olan festivalde, her yaştan ve gruptan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikler yer alacak. Doğada ateş başlatma, bitkilerle kumaş boyama, çarkta çömlek yapımı, çivi yazısı ve sikke basma atölyesi gibi faaliyetlerle katılımcılar keyifli bir gün geçirecek.

Deneyimleyerek öğrenme

Bu yıl üçüncü kez arkeoloji meraklılarını Bursa’da buluşturacak olan festivalin tanıtım toplantısı Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’nde yapıldı. Arkeolojiyi Türkiye’deki farklı kurum, kuruluş ve müzelerden 37 atölye ile deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunulacağını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘deneysel arkeoloji’nin; toplum tarafından bilimsel olarak algılanabilmesi adına önemli bir yöntem olduğunu vurguladı. Festivale katılacak aileler ve ziyaretçilerin atölyeleri ücretsiz olarak deneyimleyebileceklerini ve yaptıkları ürünleri yanlarında götürebileceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Festivali, her yaştan misafirimize hitap edecek şekilde planlayıp çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladık. Atölyeler ‘teknoloji tarihi’ olabilecek şekilde kronolojik olarak dizildi. Yani katılımcılar, tarihte teknolojinin nasıl geliştiğini de adım adım görebilecekler. Ayrıca 15 Ekim Pazar günü Rafadan Tafya ekibi de çocuklarımız için sahneye çıkacak. Geçmişimizi keşfetmek ve anlamak, geleceğimize daha sağlam bir temel oluşturmamıza yardımcı olacak. Bu sebeple halkımızı Arkeofest’e ve arkeolojiyi birlikte deneyimlemeye davet ediyorum. Bu arada, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Necmi Karul, 2004 yılından bu yana bölgede sürdürülen arkeolojik çalışmalara büyük katkı sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Katılacak herkese unutulmaz bir etkinlik diliyorum” diye konuştu.

Bursa’ya ilgi artıyor

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise bugüne kadar Almanya’dan eğitim çerçevesinde gelip, İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve Antalya gibi illere giren öğrencilerin bu yıl ilk kez Bursa’ya gelmeye başladığını söyledi. Gelen Alman öğrencilerin bir hafta boyunca Bursa’yı gezdiğini kaydeden Şahin, “Elbette Bursa bir payitaht kenti ama bunun yanı sıra şimdi daha eski kalıntılar çıkmaya başladı. Şimdi artık eski kalıntılarla ilgili de Bursa düşünülmeye başlandı. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Şahin, özellikle İznik’te sürdürdükleri kazılara verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin de, “Bursa da bir Ege ve Akdeniz kadar potansiyeli olan bir yer. Kalkolitikten Cumhuriyet’e kadar, yani sürekli yerleşim görmüş, çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden hem ulusal hem de uluslararası turizm açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda yabancı turistler de gelmeye başladı bölgeye. O da açıkçası bizi mutlu ediyor” dedi.