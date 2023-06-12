Genç yaşta amansız bir hastalık nedeniyle vefat eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Arkeologlarından Hande Kötek için Stratonikeia Antik Kenti gezisi düzenlendi. Hande Kötek anısına Menteşe Turgutreis Lisesi’nde eğitim gören ve bir kısmını depremzede öğrencilerin oluşturduğu 30 kişilik öğrenci grubuna Stratonikeia Antik Kenti gezisi düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere Stratonikea Antik Kenti kazılarında görevli Rehber Sinem Kın eşlik etti. Öğrenciler Stratonikea Antik Kenti hakkında merak ettiklerini, kentin hikayesini büyük bir dikkatle dinledi.

2022 yılında aramızdan ayrılan Arkeolog Hande Kötek bu gezide meslektaşları, öğrenciler tarafından büyük bir özlem ve rahmetle anıldı.