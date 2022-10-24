Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden İstanbul istikametine giden C.S.K. idaresindeki 35 JB 959 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen S.B. idaresindeki 34 EYS 557 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 35 EYS 557 plakalı araç yoldan çıkarak karşı şeride geçerek takla attı. Sürücülerden S.B. Atatürk Şehir hastanesine sevk edilirken, diğer sürücü ise ayakta tedavi edildi.

İzmir-İstanbul otobanı Mecidiye mevkiinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada otobanda ilerleyen S.B. idaresindeki araca arkadan çarpılması sonucu, sürücü karşı şeride geçerek takla attı.

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