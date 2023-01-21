Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 16’ıncı haftasında Hekimoğlu’nu konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 16’ıncı haftasında Hekimoğlu’nu konuk edecek.

Efeler Ligi’nde Arkas Spor, Hekimoğlu’nu konuk edecek. Arkas Spor, ligde oynanan 15 haftada 12 galibiyet 3 mağlubiyet alarak puan tablosunda 3’üncü sırada yer alırken İzmir temsilcisi ayrıca; 6 maçlık galibiyet serisini de sürdürüyor. Arkas Spor, seriyi devam ettirmek için yarın sahasında Hekimoğlu’nu konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 17.30’da başlayacak.