Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu müsabaka yarın saat 14.00’te başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 20. hafta mücadelesinde Atatürk Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu müsabaka yarın saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, ligde 12 galibiyet 6 mağlubiyet alarak puan tablosunda 4. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 14 galibiyet 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için mutlak galibiyet parolasıyla müsabakaya çıkacak. Fenerbahçe ise 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.